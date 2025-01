Mercato concurrents OM : Un flop quitte déjà l’OL après 1 an…

Le Eagle Football Group, ex-OL Groupe et actionnaire majoritaire de l’OL est en proie à une dette colossale. Une dette importante qui a même amené la DNCG à prononcer une rétrogradation à titre conservatoire du club en Ligue 2 à l’issue de cette saison si cette dernière n’est pas remboursée. Pour pallier ce gouffre, John Textor doit vendre et pas qu’un peu. Ainsi, le mercato hivernal est à peine ouvert depuis deux jours que les lyonnais auraient déjà acté le départ d’un joueur, qui n’aura pas marqué les esprits au sein du club rhodanien…

Arrivé en janvier dernier dans le Rhône contre un chèque de 14M d’euros, le jeune attaquant nigérian Gift Orban n’aura jamais vraiment confirmé les attentes placées en lui et selon les informations de Fabrizio Romano, l’OL et le club d’Hoffenheim auraient, ce mercredi, trouvé un accord pour le transfert du joueur.

De son côté, L’Équipe précise que cette transaction rapporterait environ 12 M€ (bonus compris) au club dirigé par John Textor, marquant ainsi seulement le début de l’opération dégraissage.

🚨🔵 Hoffenheim and Olympique Lyon have agreed on deal for Gift Orban, green light from OL to proceed.

Formal steps to follow on player side to get the deal sealed. 🔜🇩🇪 pic.twitter.com/GpETjWrLh5

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 1, 2025