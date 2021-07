Mercato concurrents OM : Un grand nom du football au PSG, 30M€ pour Lyon ? et Rennes monte son offre à 20M€…

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos des concurrents OM ! Au menu ce vendredi : Ramos vers Paris, une grosse offre pour Lyon et Rennes veut faire céder Lens…

SERGIO RAMOS D’ACCORD AVEC PARIS

Paris démarre fort son mercato. Après avoir officialisé l’arrivée de Georginio Wijnaldum et en attendant celles de Gianluigi Donnarumma et d’Achraf Hakimi, le PSG est sur le point de réaliser un grand coup. Libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid où il a évolué 16 ans, Sergio Ramos ne compte pas arrêter sa carrière et cherche un nouveau challenge.

Comme l’a annoncé RMC Sport, l’ancien défenseur madrilène a trouvé un accord avec Paris pour un contrat de 2 ans. À en croire les derniers échos, il devrait rapidement passer sa visite médicale et s’engager avec le club de la capitale. Sky Germany annonce que sa visite médicale est programmée pour vendredi ou samedi. Dans la hiérarchie des défenseurs centraux, Sergio Ramos sera en concurrence avec Marquinhos ainsi que Presnel Kimpembe. Malgré ses 35 ans, nul doute que l’Espagnol devrait prétendre à une place de titulaire dans le onze de départ parisien.

RENNES D’ACCORD AVEC LENS POUR LOÏC BADÉ ?

Arrivé l’année dernière du côté de le Lens, Loïc Badé a joué sa première saison en Ligue 1. Du haut de ses 21 ans, le défenseur central s’est montré convaincant et s’est imposé comme un taulier de la défense lensoise. Ses bonnes performances ne sont pas passées inaperçues dans le championnat de France. Plusieurs formations de Ligue 1 souhaiteraient le rapatrier. Le Stade Rennais tiendrait la corde dans ce dossier. Les négociations seraient bien avancées entre le club breton et Loïc Badé.

À en croire les informations dévoilées par Ouest France, le Stade Rennais aurait formulé une offre de 15M€ + 5M€ bonus au RC Lens pour le défenseur central. Une chose est sûre, cette offre pourrait satisfaire le club lensois. En grande difficulté financière, les Nordistes auraient besoin de 20M€ pour sortir la tête de l’eau. De son côté, Loïc Badé s’est déjà mis d’accord avec le Stade Rennais qu’il devrait rejoindre dans les prochains jours.

DORTMUND PRÊT À OFFRIR 30M€ POUR GUIMARÃES

Auteur de bonnes performances depuis son arrivée à Lyon en janvier 2020, Bruno Guimarães suscite l’intérêt de différentes écuries en Europe. Parmi elles, l’Atlético Madrid et le Borussia Dortmund. À en croire les informations de TNT Sports, le club allemand a fait du milieu de terrain brésilien l’une de ses priorités lors du mercato estival.

Toujours selon le média sud-américain, le Borussia Dortmund serait prêt à lancer une première offensive pour rapatrier Bruno Guimarães. En janvier 2020, Lyon avait acheté le Brésilien pour un montant de 20M€ à l’Athletico Paranaense. Cette fois-ci, le club rhodanien devrait bientôt recevoir une offre de 30M€ de la part des Allemands. Face à la concurrence avec Maxence Caqueret, Lucas Paqueta, Thiago Mendes et Houssem Aouar, Bruno Guimarães a vraisemblablement perdu sa place de titulaire la saison dernière. En effet, le Brésilien a été titularisé qu’à 21 reprises sur ses 33 apparitions en championnat. Il pourrait donc être emballé à l’idée d’accepter le challenge allemand.