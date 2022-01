Mercato concurrents OM : Un gros chèque arrive au LOSC dès cet hiver pour David?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (Lyon, AS Monaco, LOSC, Rennes, Nice, PSG…) Ce club anglais ne lâche pas Jonathan David… Un gros chèque pourrait arriver dès cet hiver !

Le LOSC va devoir se résoudre à vendre certains de ses joueurs ! Jonathan Ikoné a déjà quitté le club et a rejoint la Fiorentina. De nombreux clubs se positionne pour récupérer le milieu portugais Renato Sanches mais pour le moment, aucun accord n’est trouvé.

Arsenal se positionne clairement pour récupérer David cet hiver

L’attaquant canadien Jonathan David a été lié à plusieurs clubs ces dernières semaines et notamment en Premier League où il a une très belle côte. Arsenal serait le plus chaud dans ce dossier et pourrait passer à l’action dès cet hiver !

En effet, selon les informations de l’ Evening Standard , la situation de Pierre-Emerick Aubameyang rendrait quasiment obligatoire l’arrivée d’un buteur lors de ce mercato. Jonathan David pourrait être le remplaçant du Gabonais surtout après la signature de Dusan Vlahovic à la Juventus en provenance de la Fiorentina.

Interrogé par Radio-Canada, l’agent de l’attaquant du LOSC a confirmé qu’il souhaitait terminer la saison avec les Dogues et quitter le club pour probablement rejoindre un nouveau championnat. Il aurait une préférence pour la Premier League… A voir si un accord est trouvé dès cet hiver !