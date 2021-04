Mercato concurrents OM : Un gros chèque de 45M€ à venir pour le LOSC ?

FCMarseille vous propose l’actualité mercato des concurrents directs de l’OM (Lyon, Rennes, Lille, Monaco…). Le LOSC pourrait laisser filer une de ses bonnes pioches dès cet été…

Avant de partir, Luis Campos a réalisé un dernier mercato qui pourrait rapporter gros. Gabriel Silva parti pour Arsenal, Lille est allé chercher Sven Botman à l’Ajax. Le défenseur néerlandais forme une bonne charnière avec l’expérimenté José Fonte mais pourrait rejoindre la Premier League dès cet été.

#HereWeGoPodcast 🎧

🔴 Man Utd have also Sven Botman in their CB list

🔓 No agreement for Pogba new contract

⚪️ Alaba > Real Madrid work in progress

🇫🇷 #LFC Konaté and release clause

🥷🏻 Kane and Agüero future situation

➕ Bakayoko, Salah, Ibrahimovic…https://t.co/sqq4InVf40

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 31, 2021