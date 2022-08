Mercato concurrents OM : Un gros départ à prévoir à Lyon?

Lyon pourrait se séparer de l’une de ses pépites sorties du centre de formation, Houssem Aouar. Le milieu devrait s’engager en Premier League.

Cela fait plusieurs saisons qu’Houssem Aouar doit quitter Lyon pour passer un cap dans sa carrière. Freiné par des blessures et des méformes, le milieu de terrain n’a pas répondu aux attentes que l’on avait mis sur lui au début de sa carrière en Ligue 1. Récemment, il a été lié au Bétis Séville.

Aouar file en Premier League?

Selon les informations de RMC Sport, le joueur de 24 ans ne devrait pas retrouver Nabil Fékir dans le club andalou. Il devrait plutôt rejoindre la Premier League après avoir trouvé un accord avec Nottingham Forrest. Cependant, Lyon n’a pas encore trouvé un terrain d’entente avec le club anglais pour le transfert. Le joueur et ses représentants ont quant à eux trouvé un accord.

🚨 Info RMC Sport : Nottingham Forest a fait un pas de plus pour accueillir Aouar. Selon nos infos, un accord total existe entre le club, le joueur et ses représentants. Si Aouar est ok, ce n’est pas encore le cas de l’OL, qui aurait refusé les deux premières offres anglaises. — RMC Sport (@RMCsport) August 16, 2022

Aouar, Paqueta, Dembélé… Le gros point mercato de Cheyrou

« Le but, dans une première phase, était de proposer à Peter Bosz d’avoir le maximum de son effectif pour débuter sa saison. C’est ce qu’on a réussi à faire avec des arrivées assez tôt dans le mercato. On a un effectif un peu trop conséquent, pour qu’il soit parfaitement cohérent, il faudrait le réduire. Tant qu’il ne sera pas réduit, il n’y aura pas de nouvelles arrivées. Aouar, il ne lui reste plus qu’un an de contrat, et comme tous les joueurs dans cette situation, la question est très ouverte. En cas d’offre, pour tous ces joueurs en fin de contrat dans un an, on réfléchira. Il n’y a pas eu d’offre pour l’instant. Dembélé? Non plus. Après, il y a des intérêts, mais entre les offres et les intérêts, il y a une petite nuance. Ce sont des tops joueurs et s’ils restent avec nous, on sera ravi. S’ils ont d’autres opportunités, on étudiera ce qui se présente. Pour l’instant, Paquetá est là. On est content qu’il soit là. On ne maîtrise pas tout sur le marché. Si jamais il y a une offre qu’on ne peut pas refuser, ça me dépassera. Ce sera au président de décider » Bruno Cheyrou – Source : Prime Vidéo (05/08/22)