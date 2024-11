Mercato concurrents OM: un gros départ annoncé du côté de Monaco !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Maghnes Akliouche, jeune talent de l’AS Monaco, se distingue par ses performances impressionnantes en Ligue 1, mais son entraîneur, Adi Hütter, laisse entendre qu’il pourrait quitter le club lors du mercato estival 2025, attiré par l’intérêt de grands clubs européens.

Maghnes Akliouche, 22 ans, est l’un des talents les plus prometteurs de l’AS Monaco, avec un bilan de 2 buts et 4 passes décisives pour sa deuxième saison en tant que titulaire. Le milieu marocain, formé au club, a su rapidement s’imposer comme un élément clé sous la direction de l’entraîneur Adi Hütter. Ce dernier n’hésite pas à saluer les progrès d’Akliouche, soulignant qu’il est un « gros talent » capable de « faire de grosses différences » pour l’équipe monégasque.

Hutter ouvre la porte à un départ d’Akliouche

🎙️ « Denis Zakaria est l’un de nos joueurs clés, il a un réel impact sur notre jeu. » L’entraîneur de l’AS Monaco, Adi Hütter, nous dit tout le bien qu’il pense de Denis Zakaria, mais aussi de Maghnes Akliouche et Eliesse Ben Seghir. pic.twitter.com/DnvW3m3fv3 — After Foot RMC (@AfterRMC) November 20, 2024



Dans une interview exclusive à RMC Sport, Hütter a confié qu’il ne s’attendait pas à voir son protégé rester longtemps à Monaco. Il a ajouté : « Je pense qu’il sera très sollicité la saison prochaine par des gros clubs ». Cette déclaration ouvre la porte à une vente potentielle du joueur durant le mercato estival 2025, ce qui suscite déjà l’intérêt de plusieurs grands clubs européens.

Arrivé à Monaco en 2018 en provenance du Paris FC, Maghnes Akliouche a su gravir les échelons pour devenir un titulaire régulier. Son style de jeu polyvalent, sa créativité et son impact offensif font de lui une cible idéale pour les clubs français et internationaux. Avec des performances constantes en Ligue 1, le joueur attire l’attention des géants européens, notamment en Premier League, en Liga et en Serie A.

Le départ d’Akliouche semble de plus en plus probable, et Monaco pourrait être contraint de vendre son jeune talent pour répondre à la demande du marché. Un gros montant de transfert est attendu vu le profil recherché du jeune international Espoirs…