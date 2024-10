Mercato concurrents OM : un gros départ du PSG cet hiver ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Vers un gros départ lors du mercato à Paris ?

Randal Kolo Muani, récemment rétabli d’une blessure survenue lors du match de Ligue des champions contre le PSV Eindhoven (1-1), espérait retrouver une place dans l’équipe dirigée par Luis Enrique. Toutefois, l’entraîneur espagnol semble privilégier des attaquants plus mobiles, comme Marco Asensio, Kang-in Lee et Ousmane Dembélé, reléguant ainsi le Français à un rôle de second plan.

Selon des informations rapportées par L’Équipe, Kolo Muani prend progressivement conscience de son statut au sein du Paris Saint-Germain. Bien qu’il ait reçu des assurances de la part des dirigeants parisiens quant à son rôle, il se considère désormais comme « le remplaçant du remplaçant », une situation qu’il juge insoutenable à long terme. Ainsi, un départ lors du mercato hivernal apparaît comme une option de plus en plus probable.

A lire : OM : L’avis très tranché de Djellit sur le Classique face au PSG !

Vers un départ de Kolo Muani cet hiver ?

Randal Kolo Muani pourrait quitter le PSG cet hiver ! 😳👋 Le joueur serait valorisé entre 40 et 50M€. 💰 Manchester United et Arsenal pourraient être intéressés par l’international français. (L’Equipe) pic.twitter.com/muCFXMt00b — Footballogue (@Footballogue) October 29, 2024



Le PSG, tout en étant ouvert à une vente, n’est cependant pas disposé à brader un joueur dont la valeur est estimée entre 40 et 50 millions d’euros. Bien que le Borussia Dortmund et la Juventus aient manifesté leur intérêt pour Kolo Muani cet été, aucun accord n’a été conclu.

Avec ces éléments en tête, le possible départ de Kolo Muani du PSG cet hiver pourrait bien devenir un sujet brûlant dans les semaines à venir. Suivez les actualités du mercato des concurrents OM pour rester informé des dernières nouvelles transferts…