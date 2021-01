Concurrents OM : Un gros départ en préparation à Lyon, Monaco se place pour récupérer un joueur d’Arsenal, Stéphan en remet une couche sur l’arbitrage

FCMarseille vous propose les infos mercato des concurrents directs de l’OM (Monaco, Lille, Rennes, PSG, Lyon…). Au menu ce jeudi: Un gros départ en préparation du côté de Lyon, Monaco se place pour récupérer un joueur d’Arsenal en difficulté, Stéphan en remet une couche sur l’arbitrage après l’expulsion de Gueye

Mercato concurrents OM : Un gros départ en préparation du côté de Lyon ?

Déjà annoncé sur le départ cet été, le milieu de terrain lyonnais Houssem Aouar (22 ans, 16 matchs et 3 buts en L1 cette saison) pourrait quitter son club formateur en fin de saison. Ce dernier serait dans les petits papiers de la Juventus Turin. En effet, selon les informations du journaliste de Sky Italia Gianluca Di Marzio, la Juve voudrait recruter l’international français en juin prochain.

A lire aussi : Rumeur mercato OM : Longoria tente un gros coup avec un international français ?

Le journaliste explique par aller que Houssem Aouar aurait le même représentant que le joueur de l’OM Marley Aké, Le jeune marseillais est sur le point de s’engager avec la Juventus et les dirigeants turinois auraient profiter de ce transfert pour évoquer évoquer l’avenir du lyonnais. Des discussions pourraient se poursuivre dans les semaines à venir.

Mercato concurrents OM : Monaco se place pour récupérer un joueur d’Arsenal en difficulté ?

Prêté par Arsenal à l’Atletico Madrid cette saison, le milieu de terrain Lucas Torreira dispose d’un temps de jeu très limité en Liga. Le jeune international uruguayen pourrait donc changer d’air lors de ce mercato d’hiver et selon le quotidien AS, Monaco serait intéressé.

Le club de la principauté a de bonnes relations avec l’Atletico Madrid et pourrait donc tenter de récupérer le prêt du jeune milieu de 24 ans. Mais pour cela il faudra se mettre d’accord avec Arsenal, car Torreira est sous contrat avec les Gunners jusqu’en 2023. Une belle opportunité de relancer l’ancien joueur de la Sampdoria qui avait flambé en Italie. Arsenal avait d’ailleurs déboursé environ 29M€ pour le recruter en 2018…

C’est le nombre de matches disputés par Lucas Torreira avec l’Atlético Madrid cette saison en Liga (un total de 257 minutes). Le milieu de terrain de 24 ans a aussi joué 2 matche de Coupe du roi et participé à 4 rencontres de Ligue des Champions (32 minutes au total).

OM – Rennes : Stéphan en remet une couche sur l’arbitrage après l’expulsion de Gueye !

L’Olympique de Marseille reçoit ce samedi le Stade Rennais au Stade Vélodrome. Julien Stéphan, le coach des Bretons était en conférence de presse pour évoquer cette rencontre.

Il se méfie des attaquants de l’OM mais a surtout mis un tacle aux Marseillais qui ont pesté contre l’arbitre lors du match aller…

A LIRE : [OFFICIEL] Mercato : Aké rejoint la Juventus, Tongya, l’OM !

« C’est un match entre deux concurrents qui veulent postuler pour une place en coupe d’Europe la saison prochaine. Marseille a toujours beaucoup d’individualités et de talent dans le domaine offensif. Il faudra voir aussi comment ils jouent avec Milik. Ils ne prennent pas énormément de buts. Le rouge de Gueye? C’était hier. Il y avait une faute de Gueye avant celle-là (du deuxième jaune) qui méritait un carton jaune. Gueye aurait dû être exclu avant. Nous, on n’en a pas parlé pendant trois jours. Les décisions des arbitres font partie du jeu. Je suis sûr qu’on aura un très bon arbitrage samedi. Marseille est l’équipe qui reçoit le plus de cartons depuis le début de la saison. Il doit y avoir des raisons. » Julien Stephan – Source : Conférence de presse, texte La Provence (28/01/21)