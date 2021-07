Mercato concurrents OM: Un jeune cadre de l’AS Monaco sur le départ ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (Rennes, Lyon, LOSC, Monaco…). L’AS Monaco pourrait perdre l’un de ses cadres au milieu de terrain…

L’AS Monaco a terminé à la troisième place du dernier championnat de France. Si le club du rocher est ambitieux pour la saison prochaine, il se pourrait qu’un joueur majeur de l’équipe de Kovac fasse ses valises cet été, direction l’Angleterre. En effet, d’après les informations de The Athletic, Aurilien Tchouameni est pisté par Chelsea, afin de remplacer de Declan Rice. Auteur de 36 matchs de Ligue 1, à seulement 20 ans, le joueur formé aux Girondins de Bordeaux serait fortement apprécié par Thomas Tuchel. Valorisé à 30 millions d’euros par le site transfermarkt, l’AS Monaco pourrait réaliser une très belle vente, sachant que les Monégasques ont déboursé près de 20 millions d’euros pour s’attacher ses services en janvier 2020.

En cas d’échec dans ce transfert, les Blues garderait un oeil sur l’élément des Wolves, Adama Traoré.

