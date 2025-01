Mercato concurrents OM : Un jeune Lyonnais vers Chelsea ?

Le Eagle Football Group, ex-OL Groupe et actionnaire majoritaire de l’OL est en proie à une dette colossale. Une dette importante qui a même amené la DNCG à prononcer une rétrogradation à titre conservatoire du club en Ligue 2 à l’issue de cette saison, si cette dernière n’est pas remboursée. Pour pallier ce gouffre, John Textor doit donc vendre et pas qu’un peu. Ainsi, depuis le début du mercato hivernal, l’OL s’est activé en ce sens, avec les départs de Maxence Caqueret à Côme pour 17M d’euros, de Gift Orban à Hoffenheim pour environ 10M d’euros et du possible départ d’Ernest Nuamah du côté d’Everton. Une opération dégraissage qui pourrait ne pas être finie, car en effet, un jeune Lyonnais pourrait encore faire son départ avant la fin du mercato…

En effet, selon les informations du Parisien, le profil du jeune Enzo Molebe plairait aux dirigeants de Chelsea.

Seulement 10 minutes de jeu cette saison…

Insatiables sur le marché des transferts depuis l’arrivée de leur propriétaire américain Todd Boehly, les Blues pourraient donc enregistrer une nouvelle recrue cet hiver en la personne d’Enzo Molebe, 17 ans et seulement 10 minutes de jeu cette saison. Toujours selon les informations du Parisien, les dirigeants londoniens vont prochainement accélérer dans ce dossier. Une cible surprenante pour les vainqueurs de la Ligue des champions 2021 qui vont une nouvelle fois enrichir un effectif déjà pléthorique…

🚨 Chelsea APPRÉCIE le profil d’Enzo Molebe ! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Le club anglais pourrait accélérer le dossier malgré seulement 10 MINUTES de jeu cette saison. (@B_Quarez) pic.twitter.com/L64HThHoMi — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) January 24, 2025

a lire aussi : Mercato OM : 3 joueurs impliqués dans le deal Gouiri ?