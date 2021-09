FCM vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (LOSC, Stade Rennais, Lyon, AS Monaco, OGC Nice…) Écarté du groupe lyonnais suite à son mauvais comportement, Marcelo pourrait prochainement plier bagages.

La situation devient de plus en plus compliquée pour Marcelo ces derniers jours. Mis à l’écart à la suite d’un mauvais comportement après la défaite de l’Olympique Lyonnais face à Angers (3-0), le défenseur brésilien pourrait prochainement partir. Même s’il a refusé de nombreuses offres durant le mercato, un départ du Brésilien n’est pas à exclure dans les prochaines heures puisque le mercato est toujours ouvert en Turquie et en Russie.

Marcelo de retour en Turquie ?

À en croire les informations révélées par Fotomac, un club turc serait justement intéressé par le profil de Marcelo. En effet, l’Adana Demirspor, qui est déjà parvenu à rapatrier Mario Balotelli ainsi que Younès Belhanda serait intéressé par son profil. Promu au sein de l’élite turque pour la première fois depuis 26 ans, l’Adana Demirspor veut faire fort en enregistrant l’arrivée du Lyonnais. Toutefois, le temps presse et l’affaire pourrait se régler rapidement puisque le mercato ferme ses portes le 8 septembre en Turquie. Nicolo Schira s’accorde à dire que le Brésilien devrait rejoindre le club turc prochainement.