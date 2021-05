Mercato Concurrents OM : Un Lensois suivi de près par des tops clubs de Premier League !

FCMarseille vous propose chaque jour de suivre l’actualité des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, Lille, Monaco…). Auteur d’une très belle saison avec les Sang et Or, Jonathan Clauss dispose d’une jolie côte sur le marché des transferts. De très grands clubs anglais souhaitent s’attirer les services du lensois.

La surprise de cette saison 2020-2021, c’est bien le Racing Club de Lens ! Tout juste remonté en Ligue 1, les Sang et Or sont toujours dans la course à l’Europe, à une journée de la fin du championnat. Si les Lensois réalisent une saison particulièrement bonne, c’est en partie grâce à l’un de leur joueur: Jonathan Clauss. L’ailier de formation, replacé au poste de latéral droit, réalise un exercice exceptionnel. Avec 3 buts inscrits et 6 passes décisives, il est normal de voir des clubs s’intéresser à son profil.

les finalistes de la ligue des champions intéressés ?

Selon les informations de Kicker, le latéral lensois a du beau monde derrière lui ! En effet, Manchester City et Chelsea seraient sur la piste de Jonathan Clauss. Autre top club européen intéressé par le profil du joueur : le FC Séville. Le vainqueur de la dernière édition de l’Europa League suit de près la situation du Lensois. Le RCL demanderait entre 6 et 10 millions d’euros pour se séparer de leur joueur. Un cadeau pour ce type de club.