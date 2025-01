Mercato concurrents OM : Un lyonnais pour remplacer Neymar ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Neymar devrait quitter l’Arabie Saoudite, Al-Hilal viserait un joueur de l’OL.

Le départ imminent de Neymar Jr d’Al-Hilal semble se confirmer, laissant un vide à combler dans l’attaque de l’équipe saoudienne. Après plusieurs blessures et une forme physique en chute libre, l’ailier brésilien, qui a été peu présent cette saison, ne fait plus partie des plans du club pour la Ligue saoudienne bien qu’il puisse encore évoluer en Ligue des Champions asiatique. Son entraîneur, Jorge Jesus, a expliqué que, physiquement, Neymar ne pouvait plus jouer au niveau attendu par le club.

🚨🇫🇷 Rayan Cherki has verbal agreement with OL for January exit available at €22.5m.

It’s verbal pact with the player, not formal release clause but same value — as @berger_pj reported.

There are several clubs keen on Cherki. pic.twitter.com/3DEoWVnpQl

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 20, 2025