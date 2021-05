Mercato concurrents OM: Un milieu lyonnais d’accord avec le Real Madrid ?

FCMarseille vous propose chaque jour de suivre l’actualité des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, Lille, Monaco…). Houssem Aouar devrait quitter l’Olympique Lyonnais cet été. Selon la presse espagnole, le milieu de terrain français aurait trouvé un accord avec le Real Madrid.

Ce mercato estival risque d’être plus que mouvementé du côté de Lyon ! Pour la deuxième saison d’affiler, l’Olympique Lyonnais ne disputera pas la Ligue des Champions. Cette nouvelle contre-performance engendre des volontés de départs chez les Gones. En effet, Houssem Aouar serait sur le départ et plus encore puisque la presse espagnole annonce que l’international français a trouvé un accord avec un club de Liga.

Aouar au Real Madrid pour 5 ans, Lyon veut 40 millions ?

En effet, selon les informations de Todofichajes, Houssem Aouar serait tombé d’accord avec le Real Madrid pour un contrat de 5 ans. Le salaire de l’international français devrait s’élever à 5M par an. Dans ce dossier, l’Olympique Lyonnais souhaiterait récupérer une somme qui avoisine les 40 millions d’euros. La date du 2 juin serait celle de l’officialisation de ce transfert, toujours selon ce même média. Le transfert devrait s’effectuer, même avec le départ de Zinédine Zidane.