Ce lundi, on apprend que Lovro Majer serait tout proche de rejoindre le Stade Rennais.

Rennes s’active sur le marché des transferts. Après avoir enregistré les départs de Steven Nzonzi et de Clément Grenier, le club breton multiplie les pistes au milieu de terrain afin de les remplacer. L’une d’entre elles mènerait à Lovro Majer. Annoncé du côté de l’OM lors du dernier mercato hivernal, le milieu offensif croate pourrait donc rallier la Bretagne cette saison.

Lovro Majer d’accord avec Rennes

À en croire les informations révélées par Foot Mercato, le Stade Rennais serait déjà entré en contact avec Andy Bara, l’agent de Lovro Majer. De plus, les deux parties seraient même déjà tombés d’accord sur un contrat longue durée. Sous contrat avec le Dinamo Zagreb jusqu’en 2026, le milieu offensif croate aurait refusé Francfort pour rallier la Bretagne. Toujours d’après Foot Mercato, les négociations entre les dirigeants rennais et leurs homologues croates seraient à un stade avancé. D’après les derniers échos, il rejoindrait Rennes après les matchs de qualification du Dinamo Zagreb en Ligue des champions les 17 et 25 août prochain.