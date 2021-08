FCM vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (LOSC, Stade Rennais, Lyon, AS Monaco, OGC Nice…) Alors qu’il n’a jamais réellement réussi à s’imposer du côté de Monaco, Keita Baldé devrait prendre la direction de Valence.

Après avoir récemment enregistré le départ de Benjamin Lecomte du côté de l’Atlético Madrid, l’AS Monaco s’apprêterait à perdre un nouveau joueur d’ici la fin du mercato. En effet, Keita Baldé est pressenti pour quitter le Rocher d’ici le 31 août. L’attaquant sénégalais serait très proche de rallier l’Espagne du côté de Valence la saison prochaine…

Keita Baldé prêté puis transféré à Valence ?

En effet, à en croire les informations du journaliste Mahmoud Gueye, la venue de Keita Baldé du côté de Valence serait imminente. Selon lui, le joueur et le club espagnol sont tombés d’accord. De plus, les discussions entre les différents parties seraient en bonne voie. Sous contrat avec l’AS Monaco jusqu’en juin 2022, il devrait donc d’abord être prêté une saison à Valence puis transféré pour les 4 prochaines saisons. Avec des prêts à l’Inter Milan et à la Sampdoria, c’est le troisième prêt qu’il connaît depuis son arrivée à Monaco. Valence s’occupera de prendre en charge la totalité de son salaire.