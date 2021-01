Mercato concurrents OM : Un premier départ du LOSC non remplacé ?

FCMarseille vous propose l’actualité mercato des concurrents directs de l’OM (Lille, Lyon, PSG, Monaco, Rennes…). Du côté du LOSC, un départ se confirme…

Il y a quelques jours Christophe Galtier avait glissé: « Mais on ne parle ni de départs, ni d’arrivées. On souhaite simplement conserver cet effectif. Et si Adama devait partir, est-ce qu’on lui trouverait un remplaçant ? Je ne sais pas. » Le défenseur central devrait bien quitter Lille cet hiver. En effet, Adama Soumaoro devrait être prêté avec option d’achat en faveur de Bologne selon l’Equipe. L’officialisation est attendu ce jeudi du côté de l’Italie. Le défenseur central de 28 ans ne cachait pas ses envies de départ. Il devrait donc rejoint l’Italie, un championnat qu’il connait déjà car il avait joué au Genoa dans le cadre d’un prêt sec lors de la saison 2019-20.

Soumaoro vers Bologne, pas de remplaçant au LOSC ?

Le chiffre : 143

C’est le nombre de minutes disputées par Soumaro cette saison en Ligue 1 avec le LOSC (seulement deux apparitions).