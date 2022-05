Mercato concurrents OM : Un Rennais sur le départ vers la Serie A?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (Lyon, AS Monaco, LOSC, Rennes, Nice, PSG…). Un attaquant du Stade Rennais pourrait partir vers l’Italie !

Auteur d’une saison pleine, le Stade Rennais est à la course à la deuxième place avec l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco. Samedi prochain sera une finale pour cette place juste derrière le PSG même si l’OM semble bien parti pour l’obtenir après cette victoire contre Lorient dimanche.

Terrier pisté par Naples pour remplacer Osimhen?

L’un des grands acteurs de cette belle saison des Bretons est Martin Terrier. L’ancien lyonnais a brillé en attaque avec 21 buts et attire forcément des clubs pour le prochain mercato estival. Le Stade Rennais pourrait recevoir des offres et notamment en provenance de Serie A.

A LIRE AUSSI : Mercato concurrents OM : Lyon vise un attaquant estimé à 15M€ si Lacazette ne revient pas ?

Le Corriere dello Sport affirme que des clubs souhaitent récupérer Victor Osimhen à Naples. L’ancien joueur du LOSC pourrait partir et laisser un poste vacant dans le club italien. La direction napolitaine réfléchirait donc à le remplacer par Martin Terrier ! Sur Transfermarkt, sa valeur marchande a grimpé cette saison, passant de 12 à 16 millions d’euros ! Au micro de Prime Vidéo, le joueur formé au LOSC laisse planer le doute sur son avenir…

« Je suis épanoui ici, je suis content d’être là. Ce qui est sûr, c’est que c’est une saison fantastique sur tous les points de vue, car on prend beaucoup de plaisir et on produit un beau football. Ce sont de bonnes choses et c’est prometteur pour la suite » Martin Terrier – Source : Prime Vidéo