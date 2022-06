Mercato concurrents OM : Un retour à Nice pour faire oublier Galtier ?

FCM vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (LOSC, Stade Rennais, Lyon, AS Monaco, OGC Nice…). Du côté de Nice le départ de Christophe Galtier pour le PSG semble se préciser et un coach qui connait bien le club pourrait faire son retour…

Selon FootMercato, « l’OGC Nice ne veut plus de Christophe Galtier et prépare déjà la suite. Le technicien de 55 ans va selon toute vraisemblance devoir se trouver un nouveau club. Son départ est indépendant d’un quelconque intérêt du PSG. » Dans cette optique, INEOS et le président Jean-Pierre Rivère discutent avec Lucien Favre. Le technicien suisse avait entrainé Nice pendant deux saisons entre 2016 et 2018, il serait d’accord sur le principe. Selon RMC, Lucien Favre faisait partie d’une liste tout comme Marco Rose qui ne continuera pas son aventure à Dortmund, et Vincent Kompany.

Reste à savoir si Christophe Galtier va s’engager au PSG, il serait le choix de Campos, mais la direction aimerait toujours convaincre un certain Zinédine Zidane…

Ce serait dur à encaisser pour les marseillais si Zidane signait au PSG – Nicolas Filhol