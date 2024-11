Mercato concurrents OM : Une arrivée à Lyon malgré les sanctions ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). L’Olympique Lyonnais traverse une période difficile sur le plan financier. Vendredi dernier, la DNCG (Direction Nationale du Contrôle de Gestion) a infligé une sanction sévère au club, lui interdisant de recruter pendant le mercato hivernal et encadrant strictement sa masse salariale. Pire encore, une relégation à titre conservatoire a été prononcée, mettant en péril l’avenir du club en Ligue 1. Cependant, malgré ces restrictions, un transfert clé pourrait bien se concrétiser : celui de Thiago Almada.

Le transfert de Thiago Almada, milieu offensif de Botafogo et international argentin, semblait déjà scellé avant que la DNCG ne frappe l’OL. Lyon et Botafogo sont tous deux liés à la société de John Textor, propriétaire des deux clubs. Un accord a donc été conclu il y a plusieurs mois, bien avant l’activation des sanctions financières. Selon L’Équipe, même sous la contrainte des nouvelles règles financières, Almada devrait bien rejoindre Lyon en janvier.

Thiago Almada : un renfort acté

À 23 ans, Almada pourrait être une recrue précieuse pour un OL en difficulté. Son profil polyvalent et ses bonnes performances à Botafogo en font un joueur recherché. L’arrivée de Thiago Almada serait d’autant plus bénéfique alors que plusieurs départs sont attendus cet hiver, notamment celui de Rayan Cherki. Malgré son contrat long avec Botafogo (jusqu’en 2029) et sa satisfaction au Brésil, l’Argentin pourrait néanmoins être séduit par l’opportunité de rejoindre l’Europe et Lyon, un club en reconstruction avec des ambitions européennes.

Un mercato sous pression

Malgré les sanctions financières de la DNCG, l’OL espère boucler l’arrivée d’Almada, qui pourrait constituer un renfort essentiel pour stabiliser l’attaque lyonnaise et compenser les départs. Reste à savoir si le jeune joueur acceptera de quitter un Botafogo où il est heureux pour rejoindre un club encore en pleine restructuration. Le temps est compté pour Lyon, qui doit réussir à négocier cette arrivée dans un mercato très tendu.