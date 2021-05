Mercato concurrents OM : Un défenseur de classe mondiale en route vers le PSG ?

FCMarseille vous propose les infos mercato des concurrents directs de l’OM (Lille, Rennes, Lyon, PSG, Monaco…). Alors que le secteur défensif s’est montré friable à de nombreuses reprises cette saison, le PSG serait sur le point de boucler une signature prestigieuse dans ce secteur de jeu…

Courtisé depuis maintenant de nombreuses semaines, Achraf Hakimi serait une des priorités du Paris Saint-Germain. Calciomercato nous apprend en effet que le montant pourrait avoisiner les 60 millions d’euros. Interrogé par le media italien Tele Lombardia, son représentant Alejandro Camano est resté mystérieux sur le sujet.

Si l’Inter est en difficulté quand le marché ouvrira ses portes, on saura ce qu’il faut faire… – alejandro camano

« Achraf Hakimi est très jeune, il est arrivé à l’Inter en prenant une décision très intelligente. Quand le mercato commence, on vous appellent pour vos joueurs, pour tous les joueurs. Si l’Inter est en difficulté quand le marché ouvrira ses portes, on saura ce qu’il faut faire. Combien peut valoir Achraf Hakimi aujourd’hui avec la pandémie ? Avant toute chose, je dois féliciter les dirigeants de l’Inter car après le Borussia, beaucoup de clubs le voulaient, mais il est arrivé à l’Inter. Je ne connais pas le coût du marché et l’étiquette de prix appartient au club. Il y a une demande et il y a une offre » Alejandro Camano – Source : Tele Lombardia (30/05/21)