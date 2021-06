Mercato concurrents OM: Une grande star de l’Equipe de France prête à snober Paris ?

FCMarseille vous propose chaque jour de suivre l’actualité des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, Lille, Monaco…). Paris Saint-Germain s’active sur ce marché des transferts et tente de recruter les plus grandes stars. Si Wijnaldum et Donnarumma ont accepté de porter les couleurs parisiennes, une star française aurait une préférence pour un autre club.

Le Paris Saint-Germain est, comme lors de tous les mercatos, très actif sur le marché des transferts. En seulement quelques jours, le PSG a déjà officialisé la venue de Georgino Wijnaldum et devrait également pouvoir compter dans ses rangs Gianluigi Donnarumma la saison prochaine. Seulement, une star convoitée par le club de la Capitale aurait une autre écurie en ligne de mire.

Paul Pogba préfère le Real Madrid au PSG ?

Depuis plusieurs jours, le nom de Paul Pogba est associé au club parisien. Leonardo compterait sur son bon ami Mino Raiola pour envoyer le milieu de terrain français au PSG. Pourtant, « la Pioche » souhaiterait jouer sous les couleurs du Real Madrid. En effet, Pogba arrivera en fin de contrat dans un an avec Manchester United et se verrait bien jouer pour les Madrilènes, malgré le départ de Zinédine Zidane. Son nom est très régulièrement associé au vice-champion d’Espagne 2020-2021 mais Madrid ne se serait pas encore manifesté dans ce dossier lors de ce mercato.