Mercato concurrents OM: Une grosse vente pour Rennes, et une nouvelle grosse arrivée au milieu après Matic ?

Rennes sur le point de boucler une grosse vente et une arrivée après celle de Matic ?

Après l’officialisation de l’arrivée du milieu de terrain serbe Nemanja Matic en provenance de l’AS Rome contre la somme de deux millions d’euros, le Stade Rennais viserait un nouveau milieu de terrain possédant une grande expérience sur la scène européenne. Selon le journaliste Nicolò Schira, le club breton devrait rencontrer l’agent de Tiémoué Bakayoko. Le milieu de terrain de 29 ans a fait part de son intérêt au club français, qui réfléchit à une éventuelle signature. Le joueur de l’AC Milan pourrait arriver libre à Rennes dans les prochains jours.

🚨 Excl, – Expected a meeting this afternoon between Tièmouè #Bakayoko’s agent and #StadeRennais. The midfielder has given his availability to the french club, which are reflecting on this possible signing. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 16, 2023

Une vente record en attaque ?

🚨🔵🤝 EXCL. Jeremy Doku AGREED on 5 years deal on personal terms with Man City !

✅🗣️ The Belgian winger already spoke to Pep Guardiola.

🇫🇷⚫️🔴 First written official offer to be submitted at Stade Rennais this week. The French club ask minimum 55M€.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 West Ham United also… pic.twitter.com/QEVhcMh4x8 — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 15, 2023

D’après les informations de Sacha Tavolieri, correspondant sur le football belge pour RMC Sport, l’attaquant rennais Jeremy Doku a trouvé un accord contractuel de 5 ans avec Manchester City. L’ailier belge, qui aura vocation à remplacer Riyad Mahrez sur le côté droit, s’est déjà entretenu avec Pep Guardiola. Les Cityzens doivent désormais trouver un terrain d’entente avec le joueur de 21 ans. Le Stade Rennais réclame 55 millions d’euros pour son joyau.

Le journaliste affirme également que les Skyblues devront faire face à la concurrence de West Ham dans ce dossier. Selon Foot Mercato, les Hammers ont d’ores et déjà fait une offre aux Rennais, dont le montant n’a pas filtré.

L’international belge semble se diriger vers la Premier League, lui qui a été longtemps applaudi par le Roazhon Park après la victoire étincelante de son équipe face à Metz (5-1) dimanche après-midi.