Mercato concurrents OM : Une offre de 17M€ pour un attaquant lyonnais?

Lyon doit vendre cet hiver pour tenter de revenir à l’équilibre financier avec les problèmes de John Textor. Le club rhodanien va devoir s’activer dans le sens des départs. D’après les informations de Fabrizio Romano, une offre de 17 millions d’euros arrive de la part de Galatasaray mais cela n’est pas suffisant pour que Georges Mikautadze quitte l’OL.

🚨🇹🇷 Olympique Lyon have received an initial bid from Galatasaray for Georges Mikautadze.

The proposal worth around €17m plus add-ons is still not enough to convince OL to let Mikautadze leave. pic.twitter.com/NCKoUFeVDV

