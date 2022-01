Mercato concurrents OM : Une offre inespérée sur le bureau d’Aulas ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (Lyon, AS Monaco, LOSC, Rennes, Nice, PSG…). Jean Michel Aulas pourrait disposer d’une porte de sortie pour Marcelo, son défenseur brésilien qui joue avec la réserve…

Prolongé en mars 2021 alors que Rudi Garcia était encore le coach de Lyon, Marcelo est lié avec le club jusqu’en 2023. Après deux matches disputés en Ligue 1, il a été écarté du groupe et envoyé en reserve par Peter Bosz. Le défenseur évolue en reserve et semble se satisfaire de sa situation et de son salaire. Lyon a tenté de lui trouver une porte de sortie, sans succès. Une nouvelle possibilité semble se présenter…

Un retour en Turquie pour Marcelo ?

Selon RMC Sport, « Fatih Karagümrük a fait une offre à l’Olympique Lyonnais pour son défenseur brésilien. Basé à Istanbul, le club occupe actuellement la 13e place du championnat de D1 turque. » Reste à savoir si le joueur de 34 ans est prêt à faire une croix sur son salaire lyonnais.

OL: Une offre venue de Turquie pour Marcelo

Marcelo envoyé en réserve

« L’Olympique Lyonnais informe qu’à la suite de sa défaite à Angers et de l’analyse qui en a été faite par les parties prenantes de la Direction Sportive et son entraîneur Peter Bosz, il a été décidé que son joueur Marcelo prendrait part à compter de ce jour aux séances d’entraînement du groupe PRO 2 composé par ailleurs de nombreux autres joueurs sous contrat professionnel et dirigé par Gueida Fofana et Jérémie Bréchet, sous la supervision permanente de Peter Bosz et de son staff », indiquait le club lyonnais le 17 aout dernier, avant de poursuivre.

« Le comportement inapproprié de Marcelo dans les vestiaires, à l’issue du match disputé à Angers, justifie cette décision prise unanimement par l’ensemble de la Direction Sportive de l’Olympique Lyonnais. Le joueur a été informé de cette décision hier après-midi par Juninho et Peter Bosz. La Direction Sportive de l’Olympique Lyonnais rappelle que l’ensemble de ses joueurs doivent démontrer un état d’esprit et un engagement indéfectibles pour retrouver sans tarder des résultats conformes aux ambitions du club ».