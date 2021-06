Mercato concurrents OM: Une offre rennaise pour un champion d’Espagne?

FCMarseille vous propose chaque jour de suivre l’actualité des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, Lille, Monaco…). Rennes va profiter de ce mercato estival pour tenter de renforcer son effectif et de combler les départs. Les bretons visent un milieu de terrain de l’Atletico de Madrid dont les Cochonnerons ne veulent pas se séparer.

En quête de milieux de terrains pour combler le départ de Steven Nzonzi et probablement celui d’Eduardo Camavinga, Rennes multiplie les pistes. En effet, si le champion du monde français est d’ores et déjà retourner à l’AS Roma, Florian Maurice et Bruno Génésio travaillent pour lui trouver un successeur mais ont essuyé un refus. En effet, selon les informations de TVC Deportes, Rennes voudrait s’attacher les services de Hector Herrera, milieu de terrain de l’Atletico Madrid.

Simeone compte sur Hector Herrera pour la saison prochaine

Rennes aurait déjà fait parvenir une offre aux dirigeants de l’Atletico de Madrid à hauteur de 10M d’euros pour récupérer le joueur mexicain. Florian Maurice avait déjà tenté de le recruter lorsqu’il était en poste du côté de Lyon. Selon le journaliste d’Eurosport Tomas Goubin, Hector Herrera ne devrait pas quitter l’Atletico de Madrid cet été. Il serait dans les plans de Diego Simeone.