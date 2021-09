Comme tous les soirs, FCM vous propose les infos et rumeurs mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, LOSC, OGC Nice, AS Monaco…) Au programme ce lundi : Une porte de sortie pour un Lyonnais, Gourvennec réclamait un renfort, un ancien buteur Monégasque en Espagne

Mercato concurrents OM : Lyon a trouvé un porte de sortie pour cet indésirable ?

FCM vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (LOSC, Stade Rennais, Lyon, AS Monaco, OGC Nice…) Écarté du groupe lyonnais suite à son mauvais comportement, Marcelo pourrait prochainement plier bagages.

La situation devient de plus en plus compliquée pour Marcelo ces derniers jours. Mis à l’écart à la suite d’un mauvais comportement après la défaite de l’Olympique Lyonnais face à Angers (3-0), le défenseur brésilien pourrait prochainement partir. Même s’il a refusé de nombreuses offres durant le mercato, un départ du Brésilien n’est pas à exclure dans les prochaines heures puisque le mercato est toujours ouvert en Turquie et en Russie.

Marcelo de retour en Turquie ?

À en croire les informations révélées par Fotomac, un club turc serait justement intéressé par le profil de Marcelo. En effet, l’Adana Demirspor, qui est déjà parvenu à rapatrier Mario Balotelli ainsi que Younès Belhanda serait intéressé par son profil. Promu au sein de l’élite turque pour la première fois depuis 26 ans, l’Adana Demirspor veut faire fort en enregistrant l’arrivée du Lyonnais. Toutefois, le temps presse et l’affaire pourrait se régler rapidement puisque le mercato ferme ses portes le 8 septembre en Turquie. Nicolo Schira s’accorde à dire que le Brésilien devrait rejoindre le club turc prochainement.

Mercato concurrents OM : Gourvennec espérait un autre renfort !

FCM vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (LOSC, Stade Rennais, Lyon, AS Monaco, OGC Nice…) Après avoir enregistré plusieurs départs lors du mercato estival, le LOSC est en difficulté depuis le début de saison. Jocelyn Gourvennec est revenu sur le mercato de son équipe.

En grande difficulté depuis le début de la saison, le LOSC a perdu certains joueurs importants de son effectif lors du mercato estival. Après avoir déjà enregistré le départ de son entraîneur Christophe Galtier, les Dogues se sont séparés de Mike Maignan du côté de l’AC Milan, de Boubakary Soumaré du côté de Leicester et de Luiz Araujo du côté d’Atlanta United. Jocelyn Gourvennec a fait savoir qu’il espérait un autre renfort avant la fin du mercato estival.

« La situation était instable pour plusieurs raisons. Dans ces périodes, il y a toujours des joueurs qui sont sollicités ou pensent l’être. Au final, on a conservé tout le monde à part Maignan et Soumaré qui ont été remplacés. On aurait pu remplacer le profil de Luiz Araujo. Mais on a des jeunes qui peuvent évoluer dans son registre (Weah, Gomes, Lihadji) de la profondeur. À nous de les accompagner et de les valoriser afin qu’ils soient plus réguliers. Un mercato est réussi quand tu conserves tes joueurs et ton ossature. C’était une période difficile sur le plan économique. On a tenté des choses. Pour différentes raisons, on n’a pas pu concrétiser. J’aurais aimé un élément offensif d’expérience en plus. Mais je suis solidaire des décisions du club. Je comprends ses impératifs. Et je n’ai pas d’états d’âme. » Jocelyn Gourvennec – Source : L’Equipe (05/09/2021)

Mercato concurrents OM : Un ancien buteur Monégasque en Espagne !

FCM vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (LOSC, Stade Rennais, Lyon, AS Monaco, OGC Nice…) Libre depuis son départ de Galatasaray, Radamel Falcao s’est officiellement engagé avec le Rayo Vallecano.

Libre depuis son départ de Galatasaray, Radamel Falcao a trouvé un nouveau point de chute. En effet, l’ancien attaquant de l’AS Monaco s’est officiellement engagé une saison avec le Rayo Vallecano. L’attaquant colombien n’arrive pas en terre inconnue puisqu’il a déjà évolue du côté de l’Espagne. En effet, El Tigre a déjà évolué à l’Atlético Madrid entre 2011 et 2013, avant son arrivée en Principauté.

Un passage plus que réussi en Espagne ?

De son premier passage en Espagne, Radamel Falcao peut en garder de bons souvenirs. En effet, El Tigre a réalisé les plus belles années de sa carrière puisqu’en 68 rencontres de Liga, il a inscrit pas moins de 52 buts et a délivré 5 passes décisives. Des statistiques affolantes qu’il poursuit en Ligue Europa. Radamel Falcao est le meilleur buteur de la compétition et participe au sacre de l’Atlético Madrid en 2012. À 35 ans, Radamel Falcao espère encore vivre de beaux moments sur les terrains de football.