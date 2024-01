Mercato Concurrents OM: une première offre pour ce jeune flop lillois

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, OGC Nice, LOSC, Rennes…) Arrivé au LOSC il y a 18 mois en provenance de Sochaux, Alan Virginius n’a pas répondu aux attentes. Avec seulement 5 apparitions (dont trois en Ligue Europa conférence), l’international espoir français U20 n’entre plus dans les plans du club. Un premier club aurait formulé une offre pour le joueur de 20 ans.

Avec seulement 156 minutes jouées en 5 matchs depuis le début de saison, Alan Virginius n’entre plus dans les plans de Paulo Fonseca et du LOSC. L’ex-Sochalien a récemment changé d’agent et semble beaucoup plus ouvert à un nouveau challenge cet hiver, contrairement à l’été dernier. D’après les informations de Foot Mercato, un premier club aurait formulé une offre pour s’attacher les services de l’ailier.

Les Young Boys ont formulé une offre pour Virginius

🚨EXCL: 🔴🐶🇫🇷 #Ligue1 | ◉ Les Young Boys ont formulé une offre pour Alan Virginius ‼️ ◉ Prêt avec option d’achat de 4,5M€ + un % à la revente 💰 Avec @sebnondahttps://t.co/jmmD3o3p8C pic.twitter.com/iBpYfvMnRl — Santi Aouna (@Santi_J_FM) December 31, 2023

Le journaliste Santi Aouna affirme que les Young Boys, actuels leaders du championnat suisse et qualifiés en seizièmes de finale d’Europa League, ont formulé une offre pour Virginius sous forme de prêt avec option d’achat d’environ 4.5 millions d’euros accompagné d’un pourcentage à la revente.

