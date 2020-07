Mercato concurrents OM : Une première recrue en provenance de Bundesliga pour Niko Kovac ?

Fraîchement intronisé entraineur de l’AS Monaco, Niko Kovac pourrait rapidement s’appuyer sur une nouvelle recrue !

Fin connaisseur de la Bundesliga ou il a longtemps joué puis entraîné, Niko Kovac a logiquement regardé en direction de ce championnat pour renforcer son nouveau club, l’AS Monaco. Ainsi le club de la principauté, qui est actuellement en pleine reconstruction s’est penché sur le cas Marius Wolf. Agé de 25 ans, ce rapide et polyvalent ailier est sous contrat jusqu’en 2023 avec le Borussia Dortmund…

Il connait bien Niko KOVAC

Prêté la saison passée au Hertha Berlin, Wolf a réalisé une saison correcte en Bundesliga (21 matchs, 1 but, 3 passes décisives). Cependant, le club de la capitale Allemande a choisi de ne pas lever l’option d’achat inclue au prêt, qu’ils jugeaient trop élevée (20 millions d’euros). Non désiré par le BVB, Wolf pourrait rebondir sur la principauté et retrouver son ancien entraîneur Niko Kovac.

Le coach croate et Marius Wolf ont travailler ensemble une saison à l’Eintracht Francfort en 2017/18. Cette année la, le puissant ailier allemand s’était révélé en Bundesliga. Les 2 hommes se connaissent bien et leur première collaboration s’est très bien passée. De quoi retenter le coup à Monaco ?