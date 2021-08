Comme tous les soirs, FCM vous propose les infos et rumeurs mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, LOSC, OGC Nice, AS Monaco…) Au programme ce mardi : Une recrue à Monaco, Lille s’intéresse à un gardien, Lyon prête un joueur

MERCATO CONCURRENTS OM : MONACO RÉCUPÈRE UN JOUEUR LYONNAIS !

Prêté à Brest la saison dernière, Jean Lucas est transféré de Lyon à l’AS Monaco pour un montant de 11 millions d’euros + 1 million d’euros bonus. Un contrat jusqu’en 2026 attend le Brésilien sur le Rocher.

La nouvelle était dans l’air depuis quelques jours… C’est désormais officiel ! Jean Lucas est officiellement transféré à l’AS Monaco en provenance de l’Olympique Lyonnais. Arrivé au sein du club rhodanien en 2019, le milieu de terrain brésilien était l’un des protégés de Juninho. Toutefois, il n’a jamais réellement su s’imposer avec les Gones. En seconde partie de saison, il a même été prêté du côté de Brest pour engranger du temps de jeu.

JEAN LUCAS À MONACO JUSQU’EN 2026

Face à une rude concurrence au milieu de terrain du côté de Lyon, Jean Lucas a donc préféré partir. Même si Peter Bosz souhaitait le conserver, il a été transféré à l’AS Monaco pour un montant de 11 millions d’euros + 1 million d’euros bonus jusqu’en 2026. Au sein d’un communiqué, l’Olympique Lyonnais indique qu’il dispose d’un intéressement de 15% en cas de future revente du milieu de terrain brésilien. Jean Lucas s’est dit très heureux d’arriver à Monaco.

« Je suis fier de rejoindre l’AS Monaco, un des plus grands clubs du Championnat de France. Le Club a réussi une très belle saison et va lutter pour participer à la phase de groupe de Ligue des Champions. Je suis heureux d’avoir l’opportunité de contribuer à cette dynamique. » Jean Lucas – Source : Site officiel de l’AS Monaco (02/08/2021)

MERCATO CONCURRENTS OM : UN GARDIEN DANS LE VISEUR DE LILLE ?

Après le départ de Mike Maignan du côté de l’AC Milan cet été pour un montant de 15 millions d’euros, Lille est à la recherche d’un gardien pour le remplacer. Le portier numéro 2 de l’Atlético Madrid serait dans le viseur des Dogues.

Ce n’est pas une surprise. Après avoir enregistré le départ de Mike Maignan du côté de l’AC Milan pour un montant de 15 millions d’euros cet été, Lille est à la recherche de son remplaçant. Et depuis le début du mercato, les Dogues s’activent et multiplient les pistes. Ces dernières semaines, les noms de Robin Olsen, Predrag Rajkovic ou encore Odysseas Vlachodimos ont été associés au club nordiste. Toutefois, le champion de France en titre aurait activé une nouvelle piste.

IVO GRBIC DANS LE VISEUR ?

À en croire les informations révélées par As, Lille aurait côché un nouveau nom pour son futur gardien de but. Il s’agirait du gardien croate de l’Atlético Madrid, Ivo Grbic. D’après le quotidien espagnol, les Dogues auraient formulé une première offre aux Colchoneros pour tenter de rapatrier la doublure de Jan Oblak. Séduit à l’idée d’évoluer sous la tunique lilloise, les dirigeants de l’Atlético Madrid n’auraient pas encore pris de décision. Alors que Lille souhaiterait un transfert sec, les Espagnols privilégieraient un prêt pour son gardien. Affaire à suivre…

[#Mercato🔁] Selon @diarioas , Lille aurait formulé une première offre à l’Atletico pour leur gardien numéro 2 Ivo Grbic (25 ans). 🧤 pic.twitter.com/mOGM521uv9 — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) August 3, 2021

MERCATO CONCURRENTS OM : LYON PRÊTE UN JOUEUR !

N’entrant pas dans les plans de Peter Bosz depuis son arrivée sur le banc lyonnais, Youssouf Koné est prêté sans option d’achat du côté de Troyes pour la saison à venir.

La nouvelle était dans l’air depuis plusieurs jours. C’est désormais officiel, Youssouf Koné est prêté du côté de Troyes la saison prochaine. Après avoir rejoint Lyon en provenance de Lille pour un montant de 9 millions d’euros en 2019, le latéral gauche malien n’a jamais réellement eu sa chance avec le club rhodanien. Alors qu’il espérait avoir sa chance, Peter Bosz lui a fait savoir qu’il n’entrerait pas dans ses plans pour la saison à venir.

TROISIÈME PRÊT POUR YOUSSOUF KONÉ

Depuis son arrivée à Lyon, Youssouf Koné est prêté pour la troisième fois. Après avoir été prêté du côté d’Elche et du côté d’Hatayspor lors des deux derniers exercices, le latéral gauche malien n’a pas eu énormément de temps de jeu loin de Lyon. Récemment promu en Ligue 1 à Troyes, il espère avoir plus de temps de jeu et de faire le plein de confiance la saison prochaine. Là-bas, il aura l’occasion de retrouver le directeur sportif troyen, François Vitali, qui l’avait déjà recruté à Lille à l’époque.