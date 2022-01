Mercato concurrents OM : Une recrue estivale déjà envoyée en Turquie par Rennes ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (Lyon, AS Monaco, LOSC, Rennes, Nice, PSG…). Rennes pourrait renvoyer une recrue estivale en Superlig dans le cadre d’un prêt…

Recruté en août dernier pour un montant de 3.5M€, le jeune gardien Dogan Alemdar ne joue pas au Stade Rennais. Le portier de 19 ans arrivé en provenance de Kayserispor n’a joué qu’un match de Coupe de France pour un total de 90 minutes de jeu.

Selon les informations du journal Le Télégramme, le jeune gardien pourrait retourner dans son pays natal. Troisième dans la hierarchie dérréire Alfred Gomis et Romain Salin, Dogan Alemdar pourrait être prêté au Galatasaray. Mais rien ne devrait se faire en début de mois car Bruno Genesio va devoir faire sans Gomis (CAN) ni Salin (mollet). Une occasion pour l’ancien joueur de Kayserispor de gagner du temps de jeu et la confiance de son coach ?

Eliminé de la Coupe de France par Nancy aux tirs au but, Bruno Génésio a de nouveau évoqué les mesures anti-Covid, qu’il estime trop floues…

Finalement on peut se dire qu’on est les dindons de la farce — Genesio

«Je regrette un peu le manque de protocole qui aurait dû être mis en place, soit par la Fédération soit par la Ligue, afin que toutes les équipes soient sur la même ligne. Parce que je crois savoir que certains n’ont testé personne. On l’a fait par mesure de précaution et finalement on peut se dire qu’on est les dindons de la farce. Voilà. Peut-être que les dirigeants avaient d’autres choses à faire pendant les fêtes que de sortir un protocole beaucoup plus réglementaire et draconien…» Bruno Génésio – source : Eurosport 2 (02/01/2022)