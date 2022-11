Mercato concurrents OM : United veut piocher à Rennes suite au départ de Cristiano Ronaldo ?

FCM vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (OGC Nice, Lyon, PSG, Rennes, LOSC, Lens…). Manchester United va surement recruter suite à la résiliation du contrat de Cristiano Ronaldo, un attaquant du Stade Rennais serait visé !

Pour pallier le départ de Cristiano Ronaldo, Manchester United étudie sérieusement la piste Martin Terrier. Selon le journaliste britannique Jacque Talbot (90min), Manchester United aurait un petit faible pour l’attaquant de 25 ans. Déjà approché par Tottenham cet été, le Français avait finalement décidé de rester au Stade Rennais. Terrier dispose d’un contrat avec le club breton jusqu’en 2026, Terrier est aujourd’hui estimé à environ 35 millions d’euros. Reste à savoir sur le club anglais proposera un tel montant lors du mercato d’hiver.

En conférence de presse, le milieu de terrain des Red Devils Casemiro a évoqué le départ de CR7 d’un commun accord sans la moindre indemnité, alors que le contrat du joueur de Manchester United courait jusqu’en juin prochain.

Nous sommes tristes, surtout à Manchester, qu’un joueur s’en aille

“Non, je ne lui ai pas envoyé de message. Cristiano Ronaldo est un homme très expérimenté. Il sait ce qui est bon pour sa carrière. Bien sûr, nous sommes tristes, surtout à Manchester, qu’un joueur s’en aille, encore plus quand on parle de l’un des meilleurs de tous les temps dans le football. Cristiano est assez grand et sait ce qui est bon pour lui. En tant qu’ami, je lui souhaite le meilleur, que le football se passe bien pour lui, sauf quand il joue contre moi. Je lui souhaite beaucoup de chance.” Casemiro – source : Conférence de presse (27/11/2022)