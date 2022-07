Mercato concurrents OM : Vers un premier gros échec pour Dave Brailsford à Nice ?

FCM vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (LOSC, Stade Rennais, Lyon, AS Monaco, OGC Nice…). Lucien Favre pourrait connaitre une première grosse déception lors de ce mercato estival…

De retour comme coach de l’OGC Nice, Lucien Favre veut un gardien d’expérience et le technicien suisse a comme priorité son compatriote Yann Sommer. Alors que le dossier semblait bien engagé, le portier de 33 ans serait moins emballé par cette idée…

Alors qu’il semblait tout proche de Nice, Yann Sommer, gardien suisse de Mönchengladbach, apparaissait plus hésitant quant à son avenir ces dernières heures. https://t.co/seJUyvZc8N pic.twitter.com/GOovyxk5tM — L’ÉQUIPE (@lequipe) July 17, 2022

Sommer en plein doute ?

Selon l’Equipe, Nice avait pourtant trouvé un accord avec le Borussia Mönchengladbach pour le transfert du gardien suisse. Sommer n’avait plus qu’à signer son contrat avec l’OGC Nice alors qu’il est sous contrat jusqu’en 2023 avec le club allemand. Le quotidien sportif explique que Mönchengladbach « lui a présenté parallèlement une prolongation de longue durée qui le fait réfléchir. Un projet où il aurait, en outre, une place centrale. Sommer est entré dans une réflexion, qui n’exclut pas Nice. Mais en interne, au Gym, la confiance qui était de mise depuis des jours s’est effritée ces dernières heures. » Si Sommer ne débarque pas à Nice, cela sera une déception pour Favre et un premier échec pour Dave Brailsford, en charge de la direction sportive et donc du mercato depuis le départ de Fournier.