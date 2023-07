Mercato concurrents : Pistés aussi par l’OM, ces deux milieux s’éloignent de Lens !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Tous deux pistés par l’OM, Habib Diarra et Denis Zakaria étaient annoncés proches de Lens, mais le directeur technique des Sang et Or a mis un froid sur ces rumeurs.

Habib Diarra et Denis Zakaria, tous deux pistés par le RC Lens et l’OM, ne devraient pas signer chez les Sang et Or. Le directeur technique lensois, Grégory Thil, a expliqué que ces rumeurs ne faisaient pas vraiment sens car le RCL avait ce qu’il fallait au milieu :

« On a déjà beaucoup de milieux de terrain. Pour Zakaria, il n’y a jamais eu la moindre prise de contact. Pour Diarra, il a fait partie de nos listes, mais ce n’est plus vraiment d’actualité. On ne na pas empiler les joueurs. »

Le départ de Seko Fofana peut changer la donne

Pour le moment, l’arrivée de ces joueurs ne fait pas vraiment sens pour Lens, mais avec le départ probable du capitaine Seko Fofana en Arabie Saoudite, les Lensois pourraient changer d’avis. Surtout pour Habib Diarra, le milieu strasbourgeois était l’une des priorités des Sang et Or, mais le prix demandé par le club alsacien a calmé les ardeurs lensoises.

En cas de vente de Seko Fofana, l’argent récupéré dans le cadre du transfert pourrait être réinvesti sur le milieu sénégalais de 19 ans. Même si le dernier dauphin du PSG a déjà recruté Andy Diouf en provenance du FC Bâle