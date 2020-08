Mercato : Convoité par l’OM, cette pépite Lilloise file dans un gros club de Liga !

Bien qu’étant un club faisant confiance aux jeunes, Lille doit parfois aussi en perdre quelques uns. Grand espoir du club, le milieu de terrain Joel Ngoya va quitter le LOSC !

En fin de contrat aspirant depuis le 30 juin, Joel Ngoya (18 ans) à pris sa décision et va quitter le LOSC. Ce milieu de terrain gaucher, capable d’évoluer en sentinelle ou relayeur était très convoité, et figurait sur les tablettes de l’OM, Arsenal et des 2 clubs de Rome (Lazio, AS Roma). Néanmoins, tout ces prétendants ont été coiffés au poteau par l’Atletico de Madrid, qui a officialisé la venue de Joel Ngoya.

Débuts avec la réserve, et entrainements avec les pro

Le jeune espoir s’est engagé pour 4 ans avec les Colchoneros. Dans un premier temps, Ngoya jouera avec les équipes réserves et de Youth League de l’Atletico Madrid. Néanmoins, le milieu de terrain aura l’opportunité de s’entraîner régulièrement avec l’équipe première de Diego Simeone…