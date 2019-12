Mercato : Courbis pense que l’OM doit se séparer de ce titulaire dès cet hiver (même pour zéro euro!)

L’OM ne recrutera pas sans départ et André Villas-Boas aimerait conserver son effectif. Pour Rolland Courbis, le club olympien devrait vite chercher une porte de sortie à Kevin Strootman, même sans indemnité de transfert…

Dans Breaking Foot sur RMC, l’ancien coach olympien Rolland Courbis estime que l’OM doit se séparer de Kevin Strootman dès le mercato de janvier.

Se séparer de strootman et récupérer un joueur qui peut jouer à ce poste-là — Courbis

« S’il y a belle offre, compte tenu de la durée de son contrat, de son âge, de ses problèmes physiques, il n’y a même pas à réfléchir. La seule chose à laquelle il faut penser, c’est de faire une bonne négociation et de récupérer un joueur qui peut jouer à ce poste-là… Je ne réfléchis même pas à le vendre s’il y a une offre à zéro euro. Déjà tu économises le salaire et les charges. C’est déjà énorme ! Si en plus tu me dis qu’il y a un montant de transfert avoisinant les huit millions d’euros, compte tenu de son âge. Celle-là à chaque fois que j’y réfléchis, des conneries on en fait tous, mais il fallait la faire. Cinq ans de contrat. » Rolland Courbis – Source: RMC

🗣 « Le seul qui a une possibilité de quitter l’OM, c’est Kevin Strootman » 🔵⚪ Que va-t-il se passer pour l’OM lors de ce mercato hivernal ? @mohamedbouhafsi et Rolland Courbis donnent un aperçu de ce que pourrait faire le club phocéen dans #BreakingFoot pic.twitter.com/kvU4iX4A8r — Breaking Foot (@BreakingFootRMC) December 19, 2019