Mercato : Courbis raconte le recrutement de cet international algérien à l’OM…

«On avait eu des échos de lui à Marseille. Un gars qui a le nez sur pas mal de joueurs maghrébins m’avait téléphoné. Au départ, c’était pour meubler l’effectif. Mais puisqu’on avait de très bons échos sur lui, jeune de Martigues avec une grande marge de progression, très sérieux, ça s’est fait. On a sympathisé tout de suite et on est restés en très bon terme. Je m’en rappelle quand j’étais parti de Marseille, je suis allé à Lens et lui était resté. Quand je suis revenu au stade Vélodrome avec Lens, évidemment, j’étais plutôt sifflé qu’applaudi. Mais lui malgré ça, il était venu me saluer, m’embrasser comme si de rien n’était car il pensait que j’avais filé un coup de main pour sa carrière, et ça m’avait fait très plaisir. Il n’a pas la mémoire courte. C’est un gars reconnaissant, et ce n’est pas pareil chez tout le monde. Son passage a été une bonne chose, ça lui a permis de progresser, même s’il ne jouait pas tout le temps. Quand on est passé par Marseille et qu’on a réussi ou qu’on n’a pas échoué disons, on peut quand même jouer dans beaucoup d’autres clubs, et on progresse aux côtés de grands joueurs. C’était le coéquipier avec qui on se régale d’être copain. Un bon joueur, un gars sérieux qui avait le profil et la personnalité d’un futur coach… »– source : France Football