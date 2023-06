Mercato : Courtisé par l’OM et bloqué par le LOSC… Fonseca va-t-il filer en Arabie Saoudite ?

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille.

Après l’échec des négociations avec Gallardo, et avant avoir trouvé un accord avec Marcelino, la direction de l’OM a tenté de faire venir Paulo Fonseca lié encore pendant un an avec le LOSC. Bloqué par son président, ce dernier serait la priorité d’un club saoudien !

En effet selon FootMercato, « Al Hilal veut absolument Paulo Fonseca, et est prêt à tout pour y parvenir. Le club saoudien a déjà fait sa proposition à l’entraîneur âgé de 50 ans. Il souhaite désormais s’entendre avec le LOSC. Ce dossier est donc loin d’être fermé ! » Le club saoudien aura surement plus d’arguments financiers que l’OM pour convaincre le présidant Létang.

🚨EXCL : 🔵🇵🇹 #SPL | ◉ Al-Hilal veut Paulo Fonseca. Les Saoudiens ont déjà formulé une grosse proposition à l’entraîneur portugais. ◉ Al-Hilal en a fait une priorité et est prêt à négocier avec Lille sa dernière année de contrat.https://t.co/prW07o8awA — Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 23, 2023



Sourigna voyait mal Lille se séparer de Paulo Fonseca aussi rapidement. Pour lui, depuis le départ de Christophe Galtier le LOSC manque de stabilité sur son banc : « J’imagine mal Lille après avoir perdu Galtier etc, combien de coachs sont passés à Lille dernièrement ? Est-ce qu’eux aussi ils n’ont pas envie de créer quelque chose de stable ? »

Fonseca, pas une plus-value par rapport à Tudor

Sourigna a poursuivi en expliquant qu’à ses yeux l’entraineur portugais n’assurerait pas de faire mieux que Tudor et que l’œil nouveau d’un Gallardo, encore inexpérimenté en Europe, apporterait plus : « Je préfère avoir un Gallardo qui, même s’il n’a rien prouvé en France, amène une nouvelle vision du football et quelque chose de neuf plutôt qu’avoir un entraineur qui a fait du beau jeu certes, mais comme Tudor et qui n’a pas été aussi bon que Tudor sur la saison. Quelle est la plus-value de Fonseca s’il vient à l’OM par rapport à Tudor ? Fonseca il a fini 5ème, ok il a fait du jeu. Tudor finit 3ème. Tu vas aller chercher un coach qui a été moins bon que le coach que tu as eu ? »