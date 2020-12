Mercato : « Cuisance, ça me semblait être la meilleure recrue de cet été mais… »

C’est la trêve, l’Olympique de Marseille est cinquième de Ligue 1, avec deux matches en retard cependant qui pourraient lui permettre de monter à la quatrième place en cas de double victoire. En attendant, c’est l’heure de dresser le bilan des recrues et notamment Michaël Cuisance…

L’erreur de Villas c’est de ne pas l’avoir installé dans un rôle de 8

« Cuisance est potentiellement utile pour le futur, on ne va quand même pas l’enterrer surtout que là, il est dans une mauvaise période. Au moment où ils valident son prêt en provenance du Bayern, j’étais persuadé que c’était déjà la seule recrue qui pouvait être titulaire et sur le papier, la meilleure de l’OM cet été. Force est de constater que ce n’est pas le cas. On y a cru à ses débuts alors qu’il n’évoluait pas vraiment à son poste mais plus comme un 10, il avait un jeu direct, sans trop de touches de balle, il accélérait le jeu de l’équipe avec ses passes. C’est quelqu’un avec une bonne technique mais le problème c’est qu’en ce moment, il est pas bien, il n’arrive pas à se trouver. Je pense que l’erreur de Villas-Boas c’est de ne pas l’avoir installé dans un rôle de 8. Peut-être qu’il va faire une bonne partie de saison mais il reste au stade de « potentiel » pour le moment. » Nicolas Filhol – Source : Débat Foot Marseille

L’INTégralité de notre émission bilan à revoir sur Youtube :