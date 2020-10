Mercato : Cuisance justifie le choix OM !

C’est la dernière recrue de l’OM lors du mercato, Michael Cuisance a été prêté pour une saison avec OA au club olympien par le Bayern. Sur RMC, le milieu offensif a justifié son choix.

Alors qu’il était annoncé à Leeds, le milieu de terrain a vu ce transfert sec être abandonné. Si des raisons médicales ont été avancées, le problème aurait plus été d’ordre financier. Du coup, l’OM a profité du départ de Bouna Sarr vers le Bayern pour y inclure le prêt de Michael Cuisance. Pablo Longoria avait évoqué lors de la présentation du joueur le montant de l’option d’achat de ce deal :« Je ne parle pas de chiffres, comme je vous l’avais déjà expliqué lors de la présentation de Luis Henrique. L’option d’achat est entre 10 et 18. C’est plus de 10 et moins de 18 millions d’euros ».

Interrogé par RMC jeudi soir, Michal Cuisance est revenu sur son transfert raté au Leeds de Bielsa, mais aussi sur ce qui a fait pencher son choix vers l’OM.

Le fait que Marseille joue la Ligue des Champions ça m’a fait envie — Cuisance

« Je n’avais pas peur de travailler avec Bielsa, mais ça ne s’est pas fait avec Leeds. Je ne sais toujours pas pourquoi. Tant mieux parce que ça me permet aujourd’hui d’être à l’OM. La Champions League, c’était un élément important pour moi. J’ai fait le final 8 avec le Bayern, ça m’a donné envie de plus la jouer. Le fait que Marseille la joue ça m’a fait envie. » Michael Cuisance – source : RMC (15/10/2020)