Mercato : « Dans le top 5 des salaires à l’OM, tu as 3 joueurs qui ne jouent plus ! »

Le mercato s’est achevé en début de semaine, il ne devrait donc plus y avoir que très peu de mouvements à l’Olympique de Marseille jusqu’en janvier prochain. On parle beaucoup de l’arrivée probable d’un joker mais notre journaliste Mourad Aerts préférerait que l’on parle plus de l’état de la masse salariale toujours plombée…

Ton plus gros salaire est donc au mieux ton cinquième choix au milieu de terrain !

« Au niveau des départs, ce mercato est encore très déficitaire. Et je ne parle pas des départs de Caleta-Car ou Sanson. Dans ton top 10, et je pense même top 5 des salaires, tu as trois salaires qui ne jouent plus ou très peu. Tu as Kevin Strootman qui est désormais le choix numéro 5 ou 6 derrière Cuisance, Kamara, Rongier, Sanson… Et encore ça va, Lopez est parti. Ton plus gros salaire est donc au mieux ton cinquième choix au milieu de terrain ! Valère Germain qui est donc lui aussi désormais ton troisième choix au poste d’avant-centre et un remplaçant hypothétique sur le côté droit. Il doit être autour du cinquième salaire de l’effectif. Et tu as Kostas Mitroglou, qui est toujours là et qui est aussi dans les alentours du salaire de Germain. C’était ces mecs-là que j’attendais que l’on exfiltre. »

Mourad Aerts – Source : Débat Foot Marseille