Mercato : David Luiz a dit non à l’OM et la raison serait enfin connue !

Cité à de nombreuses reprises du côté de l’Olympique de Marseille durant le mercato d’été, le défenseur central brésilien David Luiz s’est finalement engagé avec Flamengo. Et selon le media brésilien Globo Esporte, une raison précise l’aurait motivé à refuser l’OM…

Arrivé en fin de contrat avec le club d’Arsenal la saison dernière, le défenseur central brésilien David Luiz aurait été approché par de nombreux prétendants pour le prochain exercice selon le media Globo Esporte. En effet la Lazio de Rome, West Ham, Everton, l’Olympique de Marseille et même le Real Madrid auraient été intéressés par son profil atypique. Mais c’est dans son pays natal, et plus précisément à Flamengo, que l’ancien international brésilien a décidé de poser ses valises.

Toutefois toujours selon le même média, on en saurait davantage sur les raisons de son refus de rejoindre l’OM cet été…

Son passage au PSG l’aurait dissuadé

En effet selon les informations du site brésilien Globo Esporte, David Luiz aurait décidé de ne pas rejoindre l’Olympique de Marseille en raison de son passage au Paris Saint-Germain de 2014 à 2016. Et cemalgré l’envie farouche de l’entraîneur marseillais Jorge Sampaoli de le faire signer. Allant même jusqu’à se rendre au Brésil pour tenter de le convaincre… En vain.