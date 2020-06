Mercato : « De grands clubs comme l’OM et Lyon ne pouvaient-ils pas le faire signer ? »

Dans les colonnes du journal l’Equipe, le conseiller sportif du LOSC, Luis Campos, a donné son sentiment sur le départ du jeune espoir du PSG Tanguy Kouassi vers le Bayern Munich.

Le jeune talent marseillais Issac Lihadji (17 ans) devrait rejoindre le LOSC après avoir refusé de signer son premier contrat professionnel avec son club formateur, l’OM. La pépite de la formation du PSG, Tanguy Kouassi (18 ans) va quant à lui rejoindre le Bayern Munich. Dans les colonnes du journal l’Equipe, le conseiller sportif du LOSC, Luis Campos, a évoqué ce nouveau marché des très jeunes joueurs :

Qu’est CE qui est meilleur pour la Ligue 1 ?

« Je pose une question : Tanguy Kouassi va va partir au Bayern pour signer son premier contrat Pro. Je respecte la décision du PSG, mais un aussi bon défenseur ne pourrait-il pas enrichir le championnat de France ?. Lille ne peut pas entrer en concurrence avec le Bayern Je crois que Rennes non plus n’a pas pu trouver d’accord non plus. Mais de grands clubs comme Lyon et l’OM ne pouvaient-ils pas lui proposer de rester et le faire signer ? » Qu’est ce qui est meilleur pour la Ligue 1 ? Que Dayot Upamecano joue en Allemagne ou en France ? . Luiz Campos – Source : L’Equipe (19/06/2020)