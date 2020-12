Mercato : De très gros clubs sur Kamara, départ cet été ?

Boubakar Kamara va-t-il quitter l’OM en fin de saison ? Le défenseur central ou milieu de terrain est suivi par plusieurs gros clubs étrangers et n’aura plus qu’un an de contrat en juin prochain…

Boubacar Kamara n’aura plus qu’un an de contrat à la fin de la saison (2022). Une situation qui ne permet pas au club olympien d’être en position de force dans ce dossier. D’autant que les clubs intéressés ne manquent pas comme l’explique l’Equipe ce mercredi. En effet, le quotidien sportif précise que le PSG ou des clubs anglais, comme Chelsea et Arsenal étaient sur les rangs. Cependant, le minot formé à l’OM n’était pas prêt à quitter Marseille. De plus, le Barça et le Bayern Munich surveille son évolution avec attention. Pour autant l’OM n’a pas reçu d’offres concrètes l’été dernier…

Pas de départ de Kamara cet hiver, sauf énorme offre…

Reste que l’OM aurait bien aimé récolter un gros montant dans le transfert de Kamara cet été, mais ce dernier ne voulait pas entendre parler d’un départ la saison où l’OM disputait de nouveau la Ligue des Champions. La donne sera bien différente en juin prochain, un départ est inéluctable surtout si le jeune milieu de terrain ne prolonge pas son contrat. Par contre, le média estime qu’un transfert lors du mercato d’hiver n’est pas envisagé, « à moins d’une proposition difficile à refuser ». André Villas-Boas a déjà expliqué qu’il avait déjà son successeur dans l’effectif en la personne de Pape Gueye…