Mercato : Des nouveaux joueurs de Diambars à l’OM ?

Après avoir enregistré l’arrivée de Cheikh Bamba Dieng la saison dernière en provenance de l’Institut Diambars, de nouveaux joueurs de l’équipe sénégalaise pourraient prochainement rejoindre l’OM dans le cadre du partenariat.

Alors que Cheikh Bamba Dieng a brillé en inscrivant un doublé l’Olympique de Marseille face à l’AS Monaco ce week-end, d’autres joueurs de l’Institut Diambars pourraient prochainement rejoindre le club phocéen comme le révèle La Provence. Arrivé le premier il y a moins d’un an dans le cadre du partenariat entre les deux équipes, Cheikh Bamba Dieng pourrait donc être prochainement rejoint par d’autres éléments de l’Institut Diambars.

En effet, Pablo Longoria s’était même déplacé au Sénégal en août dernier dans le cadre du partenariat avec l’équipe sénégalaise. Depuis que l’accord avait été conclu, il était convenu que l’OM a la priorité sur deux joueurs de l’Institut Diambars chaque saison. Reste donc à savoir quels seront les prochains à rejoindre les rangs marseillais.

On connaît ses qualités physiques et sa vitesse – Bocar Seck

Dans les colonnes de L’Equipe, Bocar Seck, le dirigeant de l’Insitut Diambars s’est confié sur les performances de Cheikh Bamba Dieng. De son côté, il n’a jamais douté des qualités de l’attaquant sénégalais.

« Je sais que ça parlait de sa finition. Mais à l’entraînement, il marque beaucoup. Il a travaillé sur ça. On connaît ses qualités physiques et sa vitesse. Mais on oublie qu’il a une palette technique au-dessus de la moyenne. Et aussi un excellent jeu de tête avec une grosse détente pour sa taille. Il est serein, tranquille. Il attendait sa chance depuis le début de saison, dans la continuité de sa bonne préparation. » Bocar Seck – Source : L’Équipe (13/09/2021)

L’objectif c’est toujours de bien positionner Diambars comme un centre de formation important au Sénégal – Pablo Longoria

Le mois dernier, une délégation marseillaise s’était même rendue au Sénégal afin d’évoquer et de poursuivre le partenariat avec l’Institut Diambars. Au sein d’une interview pour ITV Sénégal, le président olympien, Pablo Longoria s’était montré convaincu sur le potentiel de ce partenariat avec le centre de formation sénégalais.

« Une collaboration c’est toujours de chercher à donner à l’autre quelque chose qu’il n’a pas. Diambars à nous et nous à Diambars. L’objectif c’est toujours de bien positionner Diambars comme un centre de formation important ici, au Sénégal. De faire tout le possible pour arriver à l’excellence, pour avoir un type de rapport qui permet d’avoir de la crédibilité de toutes les choses qu’on peut faire en commun ici. Avoir de la crédibilité, c’est la chose le plus difficile dans le football. Pour moi c’est une question de chercher à aider à positionner les Diambars pour chercher de développer tout le potentiel qu’on a en commun. » Pablo Longoria – Source : Entretien ITV Sénégal (05/08/2021)