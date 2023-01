Mercato : Deux ancien joueurs de l’OM reviennent en Ligue 1 ?

Le retour des anciens joueurs de Ligue 1 parti tenter leur chance en Premier League est courant. Cela va être le cas pour l’ancien milieu de terrain de l’OM Morgan Sanson, mais au attaquant passé par Marseille pourrait lui aussi réapparaitre en France.

En échec total à Aston Villa, Morgan Sanson va tenter de se relancer en Ligue 1. Le milieu de terrain va finir la saison avec le RC Strasbourg. Le milieu français de 28 ans va s’engager en prêt sans option d’achat, il devrait arriver lundi en Alsace. Après les arrivées de Frédéric Guilbert et Eduard Sobol, le Japonais Yuito Suzuki est attendu en prêt, dans les prochains jours. Le club a raté son début de saison, il vient de changer de coach et va devoir s’éloigner de la zone de relégation. Morgan Sanson devrait retrouver du temps jeu après des mois passé sur le banc du club anglais.

Sanson à Strasbourg, Remy à Brest (à l’entrainement) ?

Loïc Rémy était en tribunes lors de Brest – Lens ce dimanche soir. L’ancien attaquant de l’OM était avec le directeur sportif du club breton Grégory Lorenzi. L’ancien joueur du LOSC va s’entraîner ces prochains jours avec Brest comme annoncé par le coach Eric Roy : « Il va parfaire avec nous sa préparation, lui qui s’entraîne seul. Et pour nous, ça fera un joueur de plus aux entraînements, alors qu’on déplore quelques blessés entre Romain (Del Castillo), Mathias (Pereira-Lage), Brendan (Chardonnet) mais aussi Noah Fadiga (hanche). » En effet, l’attaquant de 36 ans est sans club depuis l’été dernier et son départ d’Adana Demirspor en Turquie). Pour autant, Rémy n’est pas certain d’être intégré au groupe pro, comme l’a précisé Roy: « si Loïc casse la baraque, on ne sait jamais ».