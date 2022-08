Mercato : Deux départs officialisés par l’OM !

Ce lundi, deux joueurs ont quitté le club. L’Olympique de Marseille a annoncé la rupture du contrat d’Alvaro Gonzalez et le prêt d’Oussama Targhalline.

L’Olympique de Marseille a rendu officiel deux départs ce lundi ! Le premier est le prêt d’Oussama Targhalline vers Alanyaspor pour une saison. Le jeune milieu, qui a eu du temps de jeu lors des matchs de préparation, ne fera pas partie de l’effectif d’Igor Tudor cette année.

Targhalline file en prêt en Turquie

Sous contrat jusqu’en 2023, le Marocain va jouer en Süper Lig la saison prochaine et pourrait continuer sa carrière en Turquie puisqu’il sera libre à la fin de ce prêt. Le deal serait un prêt sec d’une saison, sans option d’achat.

Notre minot, Oussama, est prêté pour une saison à 𝗔𝗹𝗮𝗻𝘆𝗮𝘀𝗽𝗼𝗿 🇹🇷 Bon courage 💪💙 pic.twitter.com/zUmrwBis0D — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 1, 2022

L’OM officialise le départ d’Alvaro

Quelques heures plus tard, c’est au tour d’Alvaro Gonzalez de quitter le club, sans réelle surprise. Le défenseur central était depuis plusieurs mois en Espagne après un accrochage avec Jorge Sampaoli. Il n’avait pas terminé la saison avec le groupe.

Pablo Longoria avait affirmé que cela n’avait rien à voir avec le coach argentin et que son départ ne changeait pas la donne pour Alvaro. Le défenseur a enfin trouvé un accord avec le club et a annoncé qu’il quittait l’OM après trois saisons.

Après 3️⃣ saisons au sein du club, notre défenseur 🇪🇸 quitte l’Olympique de Marseille. Merci pour tout @AlvaroGonzalez_ 💙 pic.twitter.com/fcvsXYcR95 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 1, 2022

Alvaro fait d’émouvants adieux à l’OM

« Aujourd’hui, je dis au revoir à ce qui a été ma maison pendant toutes ces années. Un club et des supporters qui m’ont fait apprécier le football et vivre chaque minute avec la passion que ce sport mérite. J’ai quitté l’Espagne pour la première fois pour me lancer dans une aventure qui s’est avérée être l’une des meilleures expériences de ma vie. Merci pour votre soutien inconditionnel, d’avoir été là contre vents et marées. Je me suis senti comme chez moi.J’ai travaillé d’arrache-pied pour ce bouclier et je le referais mille fois. À JAMAIS MARSEILLAIS » — Alvaro Gonzalez – Source : Twitter (01/08/22)