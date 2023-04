Mercato : Deux gros profils approchés mais jugés trop gourmands par l’OM pour cet été?

L’Olympique de Marseille aurait bien coché les noms de Mateus Uribe et Evan Ndicka pour l’été prochain. Les deux joueurs seraient cependant trop gourmands financièrement d’après L’Equipe.

Le quotidien L’Equipe a livré plusieurs informations concernant le mercato de l’Olympique de Marseille pour cet été. D’après le journal, le club aurait bien pris contact avec deux joueurs : Evan Ndicka ainsi que Mateus Uribe. Le défenseur français évolue à Francfort et devrait être libre cet été de s’engager avec un club. Cependant ses demandes salariales seraient bien trop élevées pour les Marseillais. Même chose pour le milieu colombien qui est sous contrat avec le FC Porto jusqu’en juin prochain.

👉🏼Evan Ndicka a bien été approché par l’OM, mais ses demandes financières sont trop élevées.

Même problème pour Mateus Uribe.

(@lequipe) #TeamOM pic.twitter.com/MbTpb9oc5f — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) April 19, 2023

Uribe est Tudor-compatible

Pierre Gerbeaud, journaliste pour Lucarne Opposée en Colombie, est détaillé pour FCM ses qualités et en quoi il pourrait correspondre au système mis en place par Igor Tudor. « Dans le système Tudor, il pourrait évoluer au milieu de terrain. Il a un profil similaire à celui de Jordan Veretout avec quelques différences tout de même. Il a beaucoup plus de volume de jeu que lui. On peut le retrouver aux abords des deux surfaces. Il ne ménage pas ses efforts. Conceiçao lui demande de faire beaucoup de courses, cela ressemble à ce que Tudor demande à ses joueurs.Il a une belle qualité de passe. Généralement, il descend assez bas sur le terrain pour allonger le jeu. Il a une bonne vision de jeu. Il pourrait mettre les ballons dans les bons espaces pour les deux pistons marseillais. Il pourrait bien s’adapter au jeu de Vitinha. Il est compatible avec le système de jeu de Tudor. Après 2016, il est passé que dans des grosses équipes avec beaucoup de pression populaire. Il est habitué aux grosses ambiances. Il est OM-compatible. C’est un joueur qui prend beaucoup de cartons dans le jeu, il est très nerveux. Généralement, il montre beaucoup d’agressivité. S’il faut aller au combat, il ira, il n’a pas peur d’y aller. C’est un taulier de la sélection colombienne. Depuis la coupe du Monde 2018, il est indéboulonnable. Il était capitaine lors du dernier match international au mois de mars. Il a gagné partout où il est passé. C’est le même profil que Sanchez. Il n’aime pas perdre et il veut jouer pour gagner »