Mercato : Deux joueurs vraiment bankables à l’OM cet été?

L’Olympique de Marseille n’arrive pas à vendre depuis plusieurs années… La DNCG serait très irritée par cela. Foot Mercato nous informe qu’il y a deux joueurs bankables dans l’effectif olympien.

L’Olympique de Marseille n’est pas un club qui arrive à bien vendre. Pourtant, la Ligue 1 est l’un des gros viviers pour les top clubs européens et nos concurrents en France sont doués dans cet exercice… Ces dernières années, Lyon ou encore Monaco ont excellé à ce niveau-là.

D’après un agent de joueurs interrogé par Foot Mercato, deux joueurs sont vraiment bankables dans l’effectif de l’Olympique de Marseille : Gerson et Bamba Dieng. Cependant, ils ne le sont pas pour les mêmes raisons. Cet agent explique donc les spécificités de chacun en commençant par le Brésilien.

Gerson, sa cote est très loin d’avoir baissé

« Concernant Gerson, c’est simple. C’est un Brésilien et les Brésiliens ont toujours la cote sur le marché. Malgré son expérience ratée du côté de l’Italie, on lui trouve des circonstances atténuantes : il était jeune et pas terminé. Même s’il a coûté cher (environ 25 millions d’euros, ndlr), sa cote est très loin d’avoir baissé. Mais je ne crois pas que l’OM soit vendeur cette année et surtout qu’ils espèrent faire une belle culbute financière l’été prochain avec un passage en C1 et pourquoi pas en Coupe du Monde » Un agent de joueurs – Source : Foot Mercato (19/06/22)

Dieng, un jeune au petit salaire… Alors forcément c’est plus simple

Pour Bamba Dieng, plusieurs clubs s’intéresseraient à son profil. Toujours selon Foot Mercato d’ailleurs, Fribourg souhaiterait récupérer l’international sénégalais contre un chèque de 15 millions d’euros. Pablo Longoria aurait fixé ce prix.. Pourtant, il s’agit d’une piste très attractive pour des clubs d’après l’agent contacté par le média.

« Dieng, c’est encore différent. Il a une belle cote parce qu’on a vu certaines de ses qualités, qu’il est jeune et surtout qu’il a remporté la Coupe d’Afrique des Nations avec le Sénégal. En plus de cela, il n’a pas un gros salaire (40 000 euros par mois, ndlr). Alors forcément c’est plus simple » Un agent de joueurs – Source : Foot Mercato (19/06/22)