Mercato d’hiver 2025 : tout ce qu’il faut savoir sur les dates, révolution liée à l’arrêt Diarra, enjeux

Ce mercato hivernal s’annonce crucial pour l’ensemble des grands clubs européens. L’Olympique de Marseille, en particulier, devra saisir cette opportunité pour améliorer son effectif tout en optimisant ses comptes. Voici tout ce qu’il faut savoir sur le prochain marché des transfert hivernal 2025.

Avec l’ouverture du mercato d’hiver en janvier 2025, les clubs européens se préparent à une période de transferts décisive. En France, la fenêtre s’étendra du 1er janvier au 3 février à 23 heures, une opportunité pour des équipes comme l’Olympique de Marseille d’apporter des ajustements stratégiques à leur effectif.

L’OM face à des choix importants

À l’Olympique de Marseille, l’heure est à la réflexion. Le club devra gérer plusieurs départs potentiels, notamment ceux de Chancel Mbemba, Bamo Meïté, Amine Harit, Murillo, et Lirola. Arrivés cet été, Lilian Brassier et Ismaël Koné pourraient également être concernés en cas d’offres importantes. Ce n’est pas le cas d’Élie Wahi : le club n’a pas l’intention de vendre son buteur, même si ce dernier a connu une première partie de saison décevante. La mission est double : alléger le groupe tout en renforçant des postes clés pour la seconde moitié de la saison.

Les périodes de transferts en Europe

Le mercato d’hiver 2025 ouvrira le mercredi 1er janvier 2025 pour les clubs français. Ces derniers auront jusqu’au lundi 3 février à 23 h pour boucler leurs transferts.

Si les dates du mercato français sont alignées avec celles de l’Angleterre et de l’Allemagne, d’autres pays européens adoptent des calendriers légèrement différents. En Italie et en Espagne, le marché ouvrira le 2 janvier et se clôturera comme ailleurs le 3 février. Le Portugal, pour sa part, prolongera d’un jour jusqu’au 4 février, tandis que la Belgique commencera plus tard, le 7 janvier.

Dans certaines nations, comme la Russie ou la Pologne, les fenêtres de transferts sont encore plus décalées. Les clubs russes auront jusqu’au 20 février pour réaliser leurs transactions, et les équipes polonaises jusqu’au 22 février. La Suisse, de son côté, autorisera les mouvements entre le 15 janvier et le 17 février.

Les limitations pour les équipes en Ligue des champions

Les clubs engagés en Ligue des champions devront composer avec des contraintes spécifiques. Les nouvelles recrues ne seront pas autorisées à disputer les deux dernières journées de la phase de groupes prévues en janvier. En revanche, elles pourront être inscrites pour les huitièmes de finale, à condition que le club respecte le quota de trois nouvelles inscriptions pour cette phase.

Arrêt Diarra : une révolution du marché des transferts encore floue

L’arrêt Diarra, rendu par la Cour de justice de l’Union européenne, remet en question certaines règles de la FIFA concernant les transferts de joueurs. Désormais, un joueur pourrait rompre son contrat en payant son salaire jusqu’à son terme, sans exposer son nouveau club à des sanctions majeures. Cependant, cette décision, qui pourrait refondre le marché des transferts, reste floue pour de nombreux acteurs du football.

À court terme, les clubs et agents jugent son impact limité. Si certains dirigeants de Ligue 1 et Ligue 2 explorent les implications juridiques, d’autres soulignent l’incertitude et le temps nécessaire pour une mise en application concrète, estimée à plusieurs années. En attendant, la FIFA a établi un « cadre temporaire » pour encadrer ce premier mercato hivernal post-arrêt, sans qu’un bouleversement immédiat ne soit attendu. Toutefois, dès l’été prochain, des adaptations pourraient survenir, selon l’évolution des discussions entre clubs, ligues et instances européennes.

